Dilara* wird verlobt - junger Mann schubst und würgt sie

Wie es die Tradition so will, wurde Dilara* am 16. März 2019 auf Wunsch ihrer Eltern verlobt. Die kurdische Familie war 2014 aus dem Irak geflohen, ihre archaischen Werte hatte sie mitgebracht. Die Verlobung mit dem 23-jährigen Mann, den das Mädchen zuvor nicht kannte, geschah noch freiwillig. Doch schon wenige Tage später sagte die Schülerin, dass sie den Mann nicht heiraten wolle.

Der Bräutigam in spe verhielt sich auch nicht sonderlich charmant: Ihm wurde im Dezember unter anderem wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung der Prozess gemacht. Nachweisen konnte ihm das Gericht nur, dass er Dilara* geschubst und gewürgt hatte. Verurteilt wurde er dann wegen Körperverletzung zu einer Geldstrafe in Höhe von 120 Tagessätzen.

Dilara* sagt gegen eigene Familie aus

"Wenn sie sich was in Kopf setzt, macht sie das auch", hatte eine 14-jährige Freundin von Dilara* am ersten Verhandlungstag am vergangenen Donnerstag ausgesagt. Sie erzählte, dass sie in einen anderen jungen Mann verliebt war. Auch das Mädchen selbst packte gegen ihre Familie aus - Zuschauer mussten allerdings draußen bleiben.

Anklage: Familie sperrt Dilara* ein und schlägt zu

Weil Dilara* sich also weigerte den Cousin zu heiraten, sperrten sie ihre Eltern laut Anklageschrift immer wieder in die Wohnung ein. Der Vater und der ältere Bruder sollen sie geschlagen und bedroht haben, um ihren Willen zu brechen. Doch Dilara* blieb auch mit blutender Nase und blauem Auge standhaft.

Bruder spricht 37-Jährigen vor Nürnberger Hauptbahnhof an

Und so soll der ältere Bruder laut Anklageschrift beschlossen haben, dass seine widerspenstige Schwester sterben müsse. An einem Abend im Juni 2019 soll er vor dem Nürnberger Hauptbahnhof einen 37-jährigen Mann angesprochen und ihn gefragt haben, was er für einen Auftragsmord verlangen würde. Von dieser Begegnung berichtete der Mann als Zeuge in der Verhandlung am Montag sichtlich erregt. "In was für einem Film bin ich hier?", habe er sich gefragt und dann beschlossen: "Ich spiel mit."

Auftragsmord für 1.500 Euro? 37-Jähriger geht zur Polizei

Er sagte, dass er 50.000 Euro nehme und dass er ohnehin demnächst in Haft müsse. Der Bruder habe nur 1000 Euro geboten und schließlich habe man sich auf 1500 Euro geeinigt. Zehn Tage später wollten sie sich erneut treffen, der Angeklagte tauchte aber schon acht Tage später wieder am Hauptbahnhof auf. Der Zeuge hielt sich nach eigenen Angaben oft dort auf, da er keine Arbeit habe und sich langweile. Er lebt seit 30 Jahren in Deutschland, allerdings ist er nur geduldet. Während er noch im Gespräch mit Polizisten war, habe ihn der Angeklagte auf Arabisch angesprochen. Er habe ihm ein Foto einer jungen Frau gezeigt und gesagt, der Zeuge solle das Mädchen erstechen. Es müsse schnell gehen und er wolle sie tot sehen. Anstatt den Auftrag auszuführen, ging der vermeintliche Auftragskiller jedoch zur Polizei.

Mädchen flieht mehrfach aus Wohnung der Eltern - Vater soll ihr mit dem Tod gedroht haben

Dilara* war derweil mehrfach aus der Wohnung ihrer Eltern geflohen - zu einer Freundin und in eine Jugendschutzeinrichtung. Ihre Mutter lockte sie zurück mit dem Versprechen, dass sie den Verlobten nun doch nicht heiraten müsse und auch nicht mehr geschlagen werde. Kaum zuhause angekommen, soll sie ihr Vater laut Anklageschrift an den Haaren in ihr Zimmer geschleift und mit einem Gürtel verprügelt haben. Der Vater soll seiner Tochter auch gedroht haben, dass er sie umbringen werde, wenn sie ihren Widerstand gegen die Hochzeit nicht aufgebe. Bei einem Ausflug am nächsten Tag rannte Dilara* ein letztes Mal davon. Seit Juni 2019 lebt sie nun an einem geheimen Ort.

Im Verfahren gegen die Eltern des Mädchens wegen versuchter Zwangsheirat wird am Freitag (24. Januar 2020) ein Urteil erwartet.