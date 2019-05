Nürnberg: Artist Talk in der Ausstellung ?Ort & Erinnerung?

Während eines Rundgangs durch die Ausstellung ?Ort & Erinnerung" spricht Kurator Matthias Dachwald mit dem Fotografen Laurenz Berges über die Arbeiten des Künstlers sowie über den begleitenden Katalog, der im Zug der Ausstellung entstand. Treffpunkt für das Künstlergespräch am Mittwoch, 5. Juni 2019, um 18 Uhr ist das Foyer des Kunsthauses in der Königstraße 93. Der Eintritt in die Schau ist frei, die Führung kostet 3 Euro.

Die Werkgruppe ?Cloppenburg (1989/90)", die erstmals vollständig gezeigt wird, lädt ein, einen Blick auf das Frühwerk von Laurenz Berges, einem der bedeutendsten zeitgenössischen deutschen Fotografen, zu werfen. Ganz in der Tradition der ?Düsseldorfer Photoschule", Berges war einer der letzten Meisterschüler von Bernd Becher, eröffnen seine Fotografien einen nüchtern dokumentarischen und dennoch fast humorvollen Blick auf die Stadt, in der er aufwuchs. Den frühen Bildern werden in der Ausstellung aktuelle Arbeiten des Künstlers aus dem Ruhrgebiet gegenübergestellt. jos

Bild Download: Laurenz Berges, aus der Serie "Cloppenburg".

(Bild: Laurenz Berges / Laurenz Berges und VG-Bild Kunst Bonn, 2019, JPG-Datei 1.7 MB)

