Nürnberg: Ampeln am Rathenauplatz sind wieder in Betrieb

Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) hat die Reparatur der Ampelanlage an der Kreuzung Sulzbacher Straße/Bayreuther Straße/Maxtorgraben/Rathenauplatz einen Tag früher als vorgesehen abgeschlossen. Die Ampelanlage ist seit dem heutigen Dienstag, 27. August 2019, 15 Uhr, wieder in Betrieb. Der Verkehr läuft wieder normal. Die Anlage war am Dienstag, 20. August 2019, bei Straßenbauarbeiten beschädigt worden. Sie wurde neu verkabelt. tom

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg