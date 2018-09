Nürnberg: ?Alles rund ums Kind? wird ?Alles rund ums Kind plus?

Aus dem anfänglichen Beschäftigungsprojekt ?Alles rund ums Kind? im Südstadtforum entwickelte sich in den vergangenen fünf Jahren eine niedrigschwellige Anlaufstelle für junge Familien mit Unterstützungsbedarf. Mit ?Alles rund ums Kind plus? wird nun eine Peer-to-peer-Beratung durch sprachkundige und sozialpädagogisch angeleitete Ehrenamtliche umgesetzt ? finanziert durch eine Erbschaft, die für die Förderung von bedürftigen Kindern an die Stadt Nürnberg ging. Kooperationspartner sind die Noris-Arbeit (NOA), das Jobcenter und das Zentrum Aktiver Bürger.

?Wie erreichen wir mit unseren Unterstützungsangeboten für junge Familien die Zielgruppe der besonders Bedürftigen?? Als Antwort auf diese Frage siedelte Reiner Prölß, Referent für Jugend, Familie und Soziales der Stadt Nürnberg, 2013 im Südstadtforum Service und Soziales in der Siebenkeesstraße 4 die Einrichtung ?Alles rund ums Kind? an, betrieben von NOA. Zu der Möglichkeit, preisgünstig oder umsonst Ausstattung für neugeborene Kinder von armen Familien bereitzustellen, wurden Beschäftigungsmöglichkeiten für Langzeit-Arbeitslose geschaffen. Nürnberger Bürger spenden Kinderbedarfsartikel, die von gefördert Beschäftigten aufbereitet und als Spende an bedürftige Nürnberger Familien ausgegeben werden. ?Da Spielsachen entscheidend die Entwicklung eines Kindes mitbestimmen, ist es wichtig, sozial benachteiligten Kindern qualitativ hochwertiges Spielzeug und Bücher kostenfrei zur Verfügung zu stellen?, betont NOA-Leiter Claus-Dieter Rückel. Durch das Prinzip ?Familien helfen Familien? wird auch der soziale Zusammenhalt der Stadtgesellschaft gefördert. Bisher profitierten zwischen 1 000 und 1 500 Familien im Jahr von der Spendenausgabe.

Sabine Schultheiß, Geschäftsführerin Jobcenter Nürnberg-Stadt, würdigt den arbeitsmarktpolitischen Aspekt: ?Die Tätigkeiten festigen die Beschäftigungsfähigkeit der zum Teil langjährig arbeitslosen Menschen und dienen dazu, berufliche Perspektiven zu entwickeln und sie an den Arbeitsmarkt heranzuführen.? Grundsicherungsberechtigte erhalten vom Jobcenter ab zwei Monaten vor der Geburt eines Kindes eine Kostenübernahmeerklärung für Babyerstausstattung im Wert von 500 Euro beziehungsweise 250 Euro ab dem zweiten Kind. Auch diese Sachleistung kann inklusive einer Verkaufsberatung für die optimale Ausstattung bei ?Alles rund ums Kind? eingelöst werden. Im Schnitt erhalten 65 Familien pro Monat ihre Babyerstausstattung bei ?Alles rund ums Kind?.

Maria Roth und Ute Wettermann vom Südstadtforum wollen das Beratungsangebot in den nächsten Jahren weiter ausbauen zu ?Alles rund ums Kind plus?. Eine Sozialpädagogin koordiniert nun die Vermittlung von Unterstützungsangeboten und Hilfsmöglichkeiten, kooperiert mit dem Jugendamt und leitet die Peer-Beraterinnen fachlich an. Da vielen Familien die Verständigung auf Deutsch noch schwerfällt, arbeitet ?Alles rund ums Kind plus? eng mit den Sprachmittlern des Zentrums Aktiver Bürger zusammen. Immer am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag zwischen 11 Uhr und 15 Uhr gibt es Beratungszeiten mit Übersetzung in Farsi, Arabisch und Kurdisch. Für 33 weitere Sprachen (von Albanisch bis Weißrussisch) können mit den 130 Sprachmittlern zusätzlich telefonisch unter 09 11 / 92 97 17 27 Termine vereinbart werden. Allgemeine Informationen zu ?Alles rund ums Kind? gibt Maria Roth vom Südstadtforum Service und Soziales unter der Rufnummer 09 11 / 81 00 97-22. alf

Maria Roth, Leiterin Südstadtforum Service und Soziales, berät eine Familie in der Einrichtung ?Alles rund ums Kind?.

