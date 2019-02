Nürnberg: Alarm in Tankstelle - Polizei fasst Männer auf frischer Tat

Einbruch in Nürnberger Tankstelle - Polizei verhaftet zwei Männer: Am frühen Freitagmorgen, 08.02.2019, brachen zwei Männer in eine Tankstelle in Nürnberg-Zerzabelshof ein. Die Polizei nahm die beiden Tatverdächtigen noch am Tatort fest. Das berichtet die Polizei am Mittag.

Einbrecher läuft mit Zigaretten aus Tankstelle

In einer Tankstelle in der Regensburger Straße löste gegen 0.45 Uhr der Alarm aus. Eine Streife der Polizei rückte an und sah einen Mann (39), wie er gerade mit Zigarettenpackungen die Tankstelle verließ. Ein weiterer Mann (34) war noch in der Tankstelle zugange.

Die Polizisten konnten beide Männer festnehmen. Bei der erdrückenden Beweislage gestanden sie die Tat. Die beiden müssen sich nun einem Ermittlungsverfahren wegen schweren Diebstahls stellen.