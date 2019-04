Nürnberg: Änderung der Verkehrsführung auf dem Aufseßplatz

Am Dienstag, 9. April 2019, installiert der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) zwei Pflanzkübel und zwei Pfosten im süd-westlichen Abschnitt der Fußgängerzone Wiesenstraße/Aufseßplatz/ Breitscheidstraße. Damit soll der Auto-Durchgangsverkehr durch diese Fußgängerzone unterbunden werden. Der Poller zwischen den beiden Pflanzkübeln ist herausnehmbar, sodass Fahrzeuge der Feuerwehr und des Abfallwirtschaftsbetriebs Stadt Nürnberg (ASN) die Engstelle passieren können.

Der Radverkehr wird in der Fußgängerzone sowohl in ostwestlicher als auch in nordsüdlicher Richtung ganztägig freigegeben, da an der Wölckernstraße / Landgrabenstraße und der Pillenreuther Straße keine attraktiven Radwege zur Verfügung stehen. Die Sperrung ist erforderlich, um den Fußgänger- und Radverkehr vor durchfahrenden Autos zu schützen. Der Anlieger- und Lieferverkehr kann nach wie vor jedes Grundstück erreichen. tom

