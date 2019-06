Nürnberg: Abteilung Fahreignung und Fahrschulwesen geschlossen

Im Ordnungsamt ist am Mittwoch, 3. Juli 2019, das Sachgebiet Fahreignung / Fahrlehrer- und Fahrschulwesen aufgrund einer Fortbildungsveranstaltung ganztägig geschlossen. An diesem Tag ist das Sachgebiet auch telefonisch nicht erreichbar. let

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg