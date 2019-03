Nürnberg: Abschiebung läuft schief - Polizei rückt mit Spezialkräften an

Abschiebung in Nürnberg endet am Dienstag (19.03.2019) in Großeinsatz der Polizei. Am Vormittag rückte eine Streife gegen 10.30 Uhr nach Nürnberg-Gostenhof aus. Das berichtet die Polizei inFranken.de.

Abschiebung in Austraße: Mann flüchtet über Fenster

Ein Bewohner der Austraße sollte in Gewahrsam genommen werden und dann abgeschoben werden. Allerdings flüchtete der Mann über ein Fenster in den Innenhof. Dort drohte er, sich etwas anzutun.

Die Polizei kontaktierte daraufhin Spezialeinsatzkräfte sowie weitere Experten. Der Bereich wurde abgesperrt. Andere Menschen sind nicht in Gefahr, teilt die Polizei mit.

Während des Einsatz fanden sich auch mehrere Demonstranten am Einsatzort ein, die gegen die Abschiebung protestierten.