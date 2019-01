Nürnberg: Absage Spielplatzplanung Rechenberg

Absage Spielplatzplanung Rechenberg

Das Jugendamt muss die Beteiligungsveranstaltung für Kinder zum neuen Spielplatz in der Rechenberganlage am Dienstag, 29. Januar 2019, um 15 Uhr im Kinder- und Jugendhaus Mammut kurzfristig absagen. Die Pläne sind noch nicht so weit fortgeschritten und in der Form vorliegend, dass die Kinder auf der Grundlage ihrer Wünsche und Ideen aus der ersten Beteiligung den Spielplatz und die geplante Ausstattung nachvollziehen können. Deshalb wird die Beteiligung für die Kinder auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Das Jugendamt lädt rechtzeitig dazu ein.

Die Beteiligung für Jugendliche zu den geplanten Aktionsflächen am Rechenberg findet wie geplant statt am Dienstag, 29. Januar 2019, um 18 Uhr im Kinder- und Jugendhaus Mammut, Schoppershofstraße 23.

Weitere Informationen gibt Doris Lindner, Jugendamt, Telefon 09 11 / 2 31 23 27. Der Stand der Spielflächenplanung der Stadt Nürnberg ist im Internet zu finden unter www.spielplatzplanung.nuernberg.de. boe

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg