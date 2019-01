Nürnberg: 70 Jahre Spielwarenmesse

70 Jahre Spielwarenmesse

Während der Spielwarenmesse vom 30. Januar bis zum 3. Februar 2019 ist Nürnberg für rund 2 900 Ausstellerunternehmen und rund 70 000 Fachbesucherinnen und Fachbesucher wieder die Hauptstadt des Spielzeugs. Die Welt-Leitmesse der Branche, die heuer ihr 70-jähriges Bestehen feiert, ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor und Wachstumsmotor für die Stadt wie die Region und strahlt weit darüber hinaus.

Hierzu sagt Nürnbergs Wirtschaftsreferent Dr. Michael Fraas: ?Nürnberg begrüßt seine Gäste aus der ganzen Welt! Seit 70 Jahren ist die erfolgreiche Entwicklung Nürnbergs zur internationalen Messestadt mit der Spielwarenmesse eng verbunden. Mit ihrem hohen Anteil internationaler Gäste ist sie nicht nur ein Imagefaktor ersten Ranges, sondern sorgt auch für Umsatz und Einkommen in Hotellerie, Gastronomie und zahlreichen Dienstleistungsbranchen. Die gemeinsame Initiative ToyCity zeugt von der Verbundenheit der Spielwarenmesse mit dem Standort Nürnberg. Vielen Dank an die Spielwarenmesse für 70 Jahre Standorttreue!?

Die Spielzeugherstellung in Stadt und Metropolregion Nürnberg blickt auf eine lange Tradition zurück und trägt auch heute noch ihren Teil zur Branchenstruktur des Großraumes bei. Die deutsche Spielwarenherstellung konzentriert sich stark auf die Metropolregion Nürnberg. Von den über 10 000 in der Spielzeugherstellung Beschäftigten in Deutschland sind rund 5 300 ? also in etwa die Hälfte ? in der Metropolregion Nürnberg tätig.

Durch zahlreiche Aktivitäten der Initiative ToyCity Nürnberg soll die Spielwarenmesse den Menschen in Nürnberg, aber auch die Stadt den Messegästen erlebbar gemacht werden. Die Initiative ToyCity Nürnberg ist eine Kooperation der Spielwarenmesse eG mit der Congress- und Tourismus-Zentrale Nürnberg, der City-Handelsinitiative Erlebnis Nürnberg e.V., dem Handelsverband Bayern e.V. (HBE), der Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken und der Stadt Nürnberg. Das Wirtschaftsreferat unterstützt die Initiative. tom

Flyer mit Programm zu ToyCity zum Download unter: https://s.spielwarenmesse.de/fileadmin/data_archive/Relaunch_Spielwarenmesse/pdf/2019_ToyCity_Stadtplan.pdf



Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg