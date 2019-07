Nürnberg: 61-Jähriger begrapscht junge Männer im Schwimmbad

Sexuelle Belästigung im Schwimmbad: Am Sonntagnachmittag (7. Juli 2019) wurden laut Polizei zwei junger Männer von einem 61-jährigen Mann in einem Schwimmbad im Nürnberger Süden sexuell belästigt. Gegen 14 Uhr suchte der Mann in dem Schwimmbad in der Allersberger Straße die Nähe zu den beiden jungen Männer. Er berührte die beiden unsittlich und forderte sie zu sexuellen Handlungen auf. Andere Badegäste wurden Zeugen des Vorfalls. Der 61-Jährige, der alkoholisiert war, konnte noch im Bad festgenommen werden.

Auch in Würzburg wurde ein 15-jähriges Mädchen in einem Schwimmbad sexuell belästigt - die Polizei sucht dringend nach Zeugen

Die Nürnberger Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung.