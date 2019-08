Nürnberg: 500 Kilogramm schwerer Reifen landet auf Terrasse

Reifen fällt von Kranhaken auf Terrasse - Rad wiegt eine halbe Tonne: Glück hatten die Bewohner eines Wohnhauses in Nürnberg-Langwasser am Mittwochmorgen. Gegen 10.15 Uhr, so bestätigt ein Pressesprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken gegenüber inFranken.de, landete ein 500 Kilogramm schwerer Lkw-Reifen auf der Terrasse.

Vom Haken gelöst

Zuvor hatte sich das Rad, das an einem Kranhaken befestigt war, gelöst und war auf einem Autodach gelandet. Von dort flog der Reifen weiter auf die Terrasse und verwüstete diese. Wie der Sprecher des Präsidium weiter sagt, hatten alle Beteiligten großes Glück. Nicht auszudenken, wie der Vorfall geendet hätte, wenn ein Mensch auf der Terrasse oder dem Gehweg gewesen wäre.

In einem anderen Wohnhaus in Nürnberg explodierte wenige Tage zuvor eine Handgranate aus dem Weltkrieg: Der Mann hatte das Relikt mitgenommen und wollte sie reinigen - dabei flog die Granate in die Luft.

Es wurde niemand verletzt. Der Reifen gehörte offenbar zu einem großen Autokran, der wegen einer Baustelle auf dem Nachbargrundstück aufgebaut wurde. Aus noch ungeklärter Ursache löste sich das Rad vom Haken, als der Kranführer den Ausleger bewegte. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf gut 1000 Euro.