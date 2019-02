Nürnberg: 40 Jahre Partnerschaft mit Krakau: Bürgerreise

2019 feiern Nürnberg und Krakau das 40. Jahr ihrer Städtepartnerschaft. Die Verbindung ist eine der ersten deutsch-polnischen Städtepartnerschaften und bis heute eine der aktivsten und produktivsten. Das Amt für Internationale Beziehungen der Stadt Nürnberg feiert das Jubiläum mit einer Bürgerreise nach Krakau vom 26. bis 30. Juli 2019. Sie wird für Städtetouristen zum Preis von 650 Euro pro Person im Doppelzimmer (Einzelzimmerzuschlag: 120 Euro) und für Fahrradfahrer für 790 Euro pro Person im Doppelzimmer (Einzelzimmerzuschlag:

100 Euro) angeboten.

Enthalten sind im Preis die Fahrt mit einem Komfortreisebus inklusive aller Gebühren, vier Übernachtungen, Halbpension, ausführliche Führungen durch die Altstadt und das jüdische Viertel Kazimierz, eine Bootsfahrt in das Kloster Tyniec, Teilnahme an ausgewählten Jubiläumsveranstaltungen, zweisprachige Reiseleitung und ein Informationstreffen vor der Reise. Radfahrer erhalten zusätzlich an zwei Tagen ein Leihfahrrad mit Radtaschen (E-Bike-Aufpreis: 40 Euro) sowie alle Transfers und Eintrittsgelder während der Touren laut Programm. Interessierte können sich anmelden beim Reisebüro Polenreisen, Hintere Insel Schütt 34, Telefon 09 11 / 22 50 31, E-Mail info@polenreisen-nuernberg.de. Informationen erteilt das Amt für Internationale Beziehungen, Silvie Preußer, Telefon 09 11 / 2 31-50 48.

Die offiziellen Vereinbarungen von 1979 werden von den Bürgerinnen und Bürgern der beiden Städte in zahlreichen Aktivitäten mit Leben erfüllt. Eine Krönung der lebendigen Partnerschaft zwischen Nürnberg und Krakau sind die beiden Partnerschaftshäuser, die eine wirtschaftliche und kulturelle Repräsentanz der jeweiligen Partnerstadt darstellen. alf

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg