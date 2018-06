Nürnberg: 34-Jähriger telefoniert mit seinem Handy und wird von Straßenbahn erfasst

Unglaubliches Glück hatte Mittwochabend, 20.Juni, ein 34-jähriger Passant in der Nürnberger Südstadt. Obwohl er von einer Straßenbahn erfasst worden war, erlitt er nur leichtere Verletzungen.Gegen 19.30 Uhr stand der 34-Jährige an der Haltestelle "Schweiggerstraße". Als die Straßenbahn einfuhr, trat er plötzlich in den Gleisbereich. Obwohl der 62-jährige Fahrer sofort eine Notbremsung vollzog, erfasste der Zug den Passanten.Nach einer ersten Diagnose durch den Notarzt erlitt der Mann nur kleinere Platzwunden. Er kam aber vorsorglich in ein Krankenhaus.Der Grund für das unvorhersehbare Verhalten des Geschädigten konnte von Zeugen des Unfalls ermittelt werden: Während der Mann auf die Gleise ging, telefonierte er mit seinem Mobiltelefon und übersah dabei offenbar die herannahende Tram. Nach Informationen der aufnehmenden Verkehrspolizei Nürnberg wurden durch die Notbremsung keine Fahrgäste verletzt.