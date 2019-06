Nürnberg: 33. Sommernachtstraum für Kinder

33. Sommernachtstraum für Kinder

Ein bezauberndes Familienfest erwartet alle großen und kleinen Gäste beim 33. Nürnberger Sommernachtstraum, den die 15 Aktiv-, Bau-, Abenteuer- und Naturspielplätze (Akis) und die beiden Spielmobile ?Mobbl? und ?Ratz? des Jugendamts der Stadt Nürnberg am Wöhrder See gestalten. Am Freitag, 12. Juli 2019, von 16 bis 22 Uhr sind Jung wie Alt zum Mitmachen und Verweilen herzlich auf die Grünfläche beim Wasserspielplatz am Wöhrder See auf Höhe Noriker Straße/Cimbernstraße eingeladen.

Das bunte Potpourri an kostenfreien Standaktionen gewährt den Besucherinnen und Besuchern Einblicke in die Arbeit und Möglichkeiten auf den pädagogisch betreuten Spielplätzen. Die Kinder können, in Anlehnung an das beliebte Beyblade Spiel, aus Holz einen eigenen Kreisel samt Battle-Arena bauen, ein Mobile aus alten Küchenutensilien gestalten, Leder punzieren, Straßenmalerei-Kunstwerke kreieren, in der Spielmobilwelt unter dem Motto ?Flower Power? abtauchen und noch sehr vieles mehr. Für alle, die sich gerne auf eine detektivische Reise begeben möchten, gibt es am Eingang ein Aki-Rätselblatt.

Als ?Open Stage? steht die Bühne allen Mitmachwilligen zur Verfügung und bietet Raum für spontane Auftritte, Spiele und Klamauk. Um 17 Uhr beginnt mit einem Grußwort von Schirmherr Christian Vogel, 2. Bürgermeister der Stadt Nürnberg, das von und für Kinder gemachte Bühnenprogramm. Dann zeigen die Bläserband und Kinder der verschiedenen Akis ihr Können mit fetzigen Lieder, groovigen Tanzdarbietungen und Theateraufführungen. Das bunte Spektakel verspricht Spaß und Unterhaltung bis in den späten Abend hinein und endet kurz vor 22 Uhr mit einer abschließenden Feuershow. Wer zwischendurch eine Verschnaufpause braucht, kann sich im ?Limogarten? zu familienfreundlichen Preisen stärken. Bei heißen Temperaturen empfehlen die Veranstalter, Badebekleidung für die Kinder dabei zu haben. alf

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg