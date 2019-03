Nürnberg: 3. Nürnberger Familienbericht erschienen

3. Nürnberger Familienbericht erschienen

Das Bündnis für Familie hat den 3. Nürnberger Familienbericht erstellt.

Er beschreibt anhand von Daten und Statistiken die Strukturen und Lebensbedingungen von Familien in Nürnberg und ist damit eine Fortschreibung des ersten Familienberichts, der vor vier Jahren erschienen ist. Die aktuelle Ausgabe widmet sich der materiellen Situation von Familien ebenso wie den Themen Wohnen, Kindertagesbetreuung und Erwerbstätigkeit von Vätern und Müttern.

Für ausgewählte Indikatoren zeigt der Bericht die Entwicklung im Zeitablauf auf und weist auf sozialräumliche Unterschiede hin. Daneben machen sieben Interviews mit Nürnberger Familien, die sich schon beim ersten Mal beteiligt haben, deutlich, dass sich in vier Jahren nicht nur Zahlen und Daten ändern können, sondern dass in dieser Zeit auch innerhalb einer einzelnen Familie so Einiges passieren kann. Fotos von sechs Familien ? aktuell und vor vier Jahren ? unterstreichen dies eindrucksvoll.

Eine erfreuliche Entwicklung ist, dass die Zahl der Geburten im Vergleich zu 2013, dem ersten Berichtsjahr, erneut angestiegen ist. 2017 kamen 5 482 Kinder in Nürnberg zur Welt, 627 mehr als 2013. Diese Entwicklung, die sich auf einem etwas niedrigeren Niveau mit 5 553 Geburten im Jahr 2018 fortgesetzt hat, ist allerdings auch mit Herausforderungen für die Stadt verbunden: Familien benötigen Infrastruktureinrichtungen wie Kindertagesstätten und Schulen, bezahlbaren Wohnraum, Arbeitsplätze und natürlich Grünflächen. Aufgrund der begrenzten Flächen in einer Großstadt wie Nürnberg kommt es immer wieder zu einem schwierigen Abwägungs- und Gewichtungsprozess. Nichtsdestotrotz konnten auch in den vergangenen Jahren viele neue Plätze in der Kindertagesbetreuung für alle Altersgruppen geschaffen werden und der Ausbau wird auch in den kommenden Jahren weitergehen.

Der Bericht wird am Mittwoch, 20. März 2019, im Stadtrat und am Donnerstag,

11. April, im Jugendhilfeausschuss behandelt. Interessierte finden ihn ab Freitag, 8. März, im Ratsinformationssystem und auf der Internetseite des Bündnisses für Familie www.bff-nbg.de . boe

