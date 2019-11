Nürnberg: 29-Jähriger lernt drei Männer kennen - und wird dann im Rotlichtviertel ausgeraubt

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (07./08. November) wurde ein 29-Jähriger im Rotlichtviertel in Nürnberg ausgeraubt. Zuvor hatte er den Täter in einer Diskothek kennengelernt. Das berichtet die Polizei.

Nürnberg: 29-Jähriger lernt Täter vor Raub kennen - auf dem Weg zur nächsten Bar wird er überfallen

In einer Diskothek in der Engelhardsgasse lernte das 29-jährige Opfer insgesamt drei Männer kennen. Mit ihnen zog der Mann weiter in eine Cocktail-Bar in derselben Straße. Zwischen 3 und 4 Uhr zog die Männergruppe weiter und wollte zur nächsten Bar. Auf dem Weg, zwischen Frauentormauer und Ottostraße, packte einer der Männer den 29-Jährigen gewaltsam, durchsuchte seine Kleidung und raubte ihm dabei die Geldbörse und den Pass. Anschließend konnte der Täter fliehen.