Nürnberg: 29-Jähriger belästigt Frau sexuell - und wird beim Streit mit Türstehern schwer verletzt

Am Wochenende (05./06.10.) wurden zwei junge Frauen in einer Diskothek in der Nürnberger Innenstadt sexuell belästigt. Ein Tatverdächtiger wurde bei einer anschließenden Auseinandersetzung mit den Türstehern schwer verletzt. Das berichtet die Polizei.

Mann belästigt Frau sexuell - beim anschließenden Streit wird er schwer verletzt

Im ersten Fall wurde am Samstagmorgen gegen 3.40 Uhr eine 27-Jährige von einem zunächst Unbekannten in der Disko begrapscht. Die Türsteher versuchten, den 29-Jährigen rauszuschmeißen.