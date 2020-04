Am Sonntag (29.03.2020) griff ein 28-Jähriger in Nürnberg Polizisten an. Vorausgegangen waren ein Streit sowie ein angeblicher Verkehrsunfall. Auch Diebstahl spielte für den Fall eine Rolle. Das berichtet die Polizei.



Gegen 17.30 Uhr teilte demnach ein Zeuge der Polizeieinsatzzentrale Mittelfranken einen Verkehrsunfall in der Komotauer Straße mit: Ein Mann solle angeblich von einem Auto überfahren worden sein.

Polizisten stellen keine Verletzungen fest: Unfall fragwürdig

Bei dem 28-jährigen Fußgänger konnten die Polizisten allerdings keine Verletzungen feststellen. Auch die Schilderung des angeblichen Unfallhergangs erschien den Beamten äußerst fragwürdig. Der verständigte Rettungsdienst übernahm schließlich die Betreuung des Mannes.



Während der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass sich die beteiligten Personen kannten und zwischen ihnen offensichtlich ein Streit vorangegangen war. Der 28-Jährige soll zuvor verschiedene Gegenstände seiner Ex-Freundin gestohlen haben. Anschließend soll ein Autofahrer den Fußgänger angefahren haben. Bei dem Fahrer des Wagens handelte es sich ebenfalls um einen Bekannten.

28-Jähriger flieht und schlägt auf Polizisten ein