Nürnberg: 28. blues will eat-Festival im Z-Bau

Das 28. blues will eat-Festival findet am Samstag, 9. Februar 2019, ab 19.30 Uhr im Kulturzentrum Z-Bau, Frankenstraße 200, statt.

Wer vom Blues in Nürnberg spricht, muss im selben Atemzug auch das blues will eat-Festival nennen, das seit 1992 einmal jährlich im Festsaal des Künstlerhauses im KunstKulturQuartier veranstaltet wurde. Aufgrund der anstehenden Generalsanierung des Künstlerhauses lädt der blues will eat e.V. für seine 28. Festivalausgabe in den Kulturzentrum Z-Bau ein. Auf insgesamt vier Bühnen werden folgende elf Bands spielen: Keller Mountain Blues Band, NC Brown Blues Band, 2ndline & Helen's Horns, Magic Ed Combo, Main Isar Bloozeboyz, Hillman's Blues Band, Monkee Shuffle, Klaus Brandl Band, Trio Kusche, HIGGINS sowie Miller the Killer.

Tickets zum Preis von 20 Euro (zuzüglich Vorverkaufsgebühr) sind im Vorverkauf erhältlich, an der Abendkasse kosten sie 25 Euro. alf

Bild Download: Monkee Shuffle

(Bild: Jóhannes Klütsch, JPG-Datei 100 KB)

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg