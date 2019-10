Nürnberg: 26-Jähriger tritt Mann mehrfach gegen Kopf - Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Am Nürnberger Hauptbahnhof kam es am Donnerstagmorgen (24.10.) zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 26 Jahre alter Mann trat einem 20-Jährigen mehrfach gegen den Kopf. Das berichtet die Polizei.

Hauptbahnhof in Nürnberg: Polizei finden Opfer - 20-Jähriger liegt am Boden

Gegen 4.40 Uhr informierte eine Streife der DB-Sicherheit die Bundespolizei über eine körperliche Auseinandersetzung im Hauptbahnhof. Mehrere Streifen gingen sofort los und fanden einen am Boden liegenden Mann. Einen 26-jährigen Tatverdächtigen nahmen die Beamten vorläufig fest.

Zeugen berichten: Täter tritt von hinten in die Beine, reißt Opfer zu Boden und tritt ihm mehrfach ins Gesicht

Nach Zeugenaussagen wurde dem 20-Jährigen von dem Täter zunächst von hinten in die Beine getreten, dann am Hals gepackt und zu Boden gerissen. Danach trat der 26-jährige sein Opfer mehrfach mit dem Fuß in das Gesicht und stampfte ihm dabei einmal von oben auf den Hinterkopf .

Verletzter muss ins Klinikum - Hintergründe des Streits noch unklar

Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst ins Klinikum gebracht. Über die Schwere der Verletzungen ist derzeit nichts bekannt. Der Hintergrund der Tat ist noch unklar. Die Bundespolizisten leiteten gegen den Beschuldigten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.