Nürnberg: 25 Jahre Kinderkommission Nürnberg

25 Jahre Kinderkommission Nürnberg

Die Kinderkommission Nürnberg feiert ihr 25-jähriges Bestehen. Zum Jubiläum hat sich das Gremium mit der Fragestellung ?Kinder und Freiräume ? was lässt sich hier beobachten?? beschäftigt. Am Donnerstag,16. Mai 2019, um 18 Uhr im Kinder- und Jugendhaus Quibble, Augustenstraße 25, stellt die Kinderkommission ihre Positionen vor und lädt zum anschließenden Austausch ein.

Um ihre Umgebung und sich selbst zu entdecken, brauchen Kinder Freiheiten, Abenteuer und Freiräume. Dieser Aussage würden die meisten Menschen vorbehaltslos zustimmen. Aber wie sehen die Erfahrungsräume von Kindern in der heutigen Zeit aus? Was stärkt Mädchen und Jungen und welche Freiräume brauchen sie für ihre Entwicklung? Mit diesen Fragen haben sich die Mitglieder der Kinderkommission Nürnberg über einen längeren Zeitraum hinweg beschäftigt. Pünktlich zum 25-jährigen Bestehen möchte das Gremium die Arbeitsergebnisse und die damit verbundenen Positionen zu den unterschiedlichen Lebensräumen der Kinder vorstellen und mit dem Publikum in einen regen Austausch treten. Dazu sind neben geladenen Gästen auch ganz herzlich alle Menschen eingeladen, die für Kinder da sind und sich für deren Rechte und Bedürfnisse einsetzen.

Die Kinderkommission bittet für einen reibungslosen Ablauf um Anmeldung bis 5. Mai 2019 per E-Mail an kinderkommission@stadt.nuernberg.de oder unter Telefon 09 11 / 2 31-38 70. boe

