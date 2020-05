Nürnberg: 24-Jährige schlägt auf Taxifahrer ein und bespuckt Polizisten

Am frühen Freitagmorgen (29.05.) stieg eine 24-Jährige am Aufseßplatz in Nürnberg in ein Taxi. Der Fahrer fuhr die offenbar betrunkene Frau zu ihrem Ziel in die Regensburger Straße, wo sie ohne zu bezahlen ausstieg. Als der Fahrer sie darauf ansprach, stieg sie wieder ins Auto und wollte nach Nürnberg-Langwasser gefahren werden. Doch plötzlich rastete sie aus: Sie beschimpfte den Taxifahrer heftig und schlug ihm ins Gesicht, schreibt die Polizei. Der Taxifahrer alarmierte gleich die Polizei.

Doch selbst die Polizisten waren vor der Frau nicht sicher: Die Beamten versuchten die Frau in Gewahrsam zu nehmen, sie wehrte sich jedoch weiterhin. Sie bespuckte die Polizisten und trat nach ihnen. Den Fahrpreis von knapp 12 Euro konnte die Frau nicht bezahlen, denn sie hatte kein Bargeld dabei.

Ausraster nach Taxifahrt in Nürnberg: Betrunkene schlägt Fahrer ins Gesicht

Jetzt muss sich die 24-Jährige unter anderem wegen des Verdachts des Tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, der Körperverletzung und Beleidigung verantworten. Da sie so stark alkoholisiert war, wurde sie einem Arzt übergeben.

