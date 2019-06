Nürnberg: 21 Menschen müssen aus völlig verrauchtem Gebäude gerettet werden

Feuer in Nürnberger Mehrfamilienhaus - 21 Menschen gerettet Zum Video "Feuer in Nürnberger Mehrfamilienhaus - 21 Menschen gerettet"

Großeinsatz in den frühen Morgenstunden: In Nürnberg ist am Montagmorgen in einem Haus am Dr.-Lupe-Platz ein Brand im Keller ausgebrochen. Die Feuerwehr musste 21 Menschen retten, weil das ganze Haus komplett verraucht war.

Wie Hans-Peter Reißmann, Einsatzleiter der Feuerwehr, vor Ort berichtet, waren viele Bewohner in ihren Wohnungen eingeschlossen und in Gefahr, als am Montagmorgen ein Feuer im Keller ausbrach. Das ganze Haus war massiv verqualmt. Zwölf Menschen wurden über die Drehleiter gerettet, neun weitere durch das Treppenhaus.

Erst vor Kurzem brannte es in diesem Haus

Der Brand im Keller konnte laut Reißmann wegen des starken Rauchs nur schwer gefunden werden - nach einigen Minuten fand die Feuerwehr aber den Brandherd und löschte ihn ab.

Der Rettungsdienst kümmerte sich um die geretteten Bewohner und versorgte sie zwischenzeitlich in einem Bus. Zwei Personen wurden wegen ihrer Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Zur Brandursache ist aktuell noch nichts bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt. Erst im vergangenen Sommer brannte es in diesem Haus, damals wurden zwei Kinder verletzt.