Nürnberg vor 21 Stunden

Schüsse

Mittelfranken: 21-Jähriger schießt mit Waffe aus seiner Wohnung

In Nürnberg hat am Dienstagabend ein 21-Jähriger mit einer Druckluftwaffe aus dem Fenster geschossen. Die Polizei musste ausrücken und stellte in seiner Wohnung mehrere Waffen fest, für die der Mann keine Erlaubnis hatte.