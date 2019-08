Nürnberg vor 1 Stunde

In Gewahrsam

Nürnberg: 21-Jähriger mischt sich in Einsatz, will auf Polizistin urinieren und verletzt mehrere Beamte

In Nürnberg wurde am Freitag ein 21-Jähriger in Gewahrsam genommen, der sich gegenüber Polizisten im Einsatz aggressiv verhalten hat. Dabei verletzte er mehrere Polizeibeamte.