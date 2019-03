Nürnberg: 17. Familienbildungstag: Was brauchen Kinder heute?

17. Familienbildungstag: Was brauchen Kinder heute?

?Glückliche Kindheit in der Leistungsgesellschaft. Was brauchen Kinder heute?? lautet das Thema des diesjährigen Nürnberger Familienbildungstags. Er findet statt am Samstag, 30. März 2019, von 9.30 bis 14 Uhr (Einlass ab 9 Uhr) im Haus Eckstein, Burgstraße 1-3. Zehn Nürnberger Familienbildungsstellen und der Stab Familienbildung des Jugendamts der Stadt Nürnberg laden Eltern und alle, die Kinder erziehen, herzlich dazu ein. Der Eintritt ist frei.

Kinder wachsen heute in einer Gesellschaft auf, in der es für sie immer schwieriger wird, Räume und Zeiten zu finden, um spontan, versunken und unbeobachtet zu spielen. Die Zeitstrukturen der Arbeitswelt, der Schule und der Kindertagesbetreuung prägen den Familienalltag maßgeblich. Kindheit wird mehr und mehr verplant und pädagogisiert. Eltern müssen entscheiden, was Kinder wirklich brauchen, um sich gesund und glücklich entwickeln zu können.

Prof. Dr. Regina Remsperger-Kehm, Professorin für ?Pädagogische Grundlagen der Sozialen Arbeit und der Kindheitswissenschaften? an der Hochschule Koblenz und vierfache Mutter, will im Hauptvortrag dafür sensibilisieren, wie Kinder selbst auf ihr Leben blicken und welche Bedürfnisse sie in Bezug auf ihr eigenes Wohlbefinden äußern. Was brauchen Kinder, um zu lernen und sich gut entwickeln zu können? Wie zeigen sich Neugier, Offenheit und Experimentierfreude? Wie können Eltern Kindern in einer leistungsorientierten Gesellschaft mehr Raum für kreative Erfahrungen geben?

Nach dem Vortrag können die Besucherinnen und Besucher das Angebot der Familienbildung in Nürnberg näher kennen lernen und sich in den Workshops der Familienbildungsstellen mit anderen Eltern und Fachleuten austauschen.

Anmeldung zum Familienbildungstag sind online möglich unter www.familienbildungstag.nuernberg.de. Für insgesamt 38 Kinder von zwei bis acht Jahren wird eine Kinderbetreuung angeboten. boe

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg