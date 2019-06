Nürnberg: 14. StreetsoccerCup

14. StreetsoccerCup

Bereits zum 14. Mal können Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 17 Jahren beim diesjährigen StreetsoccerCup vom 29. Juni bis 13. Juli 2019 teilnehmen. Mitmachen können alle, egal ob Spielerin oder Spieler in einem Verein oder ?echte? Straßenkicker, egal ob mit Ambitionen auf das Finale oder einfach nur ?just for fun?. Anmelden können sich die Teams in der Jugendinformation Nürnberg, Königstraße 93, oder online unter www.streetsoccercup-nuernberg.de. Auf der Homepage stehen auch alle weiteren Informationen zu den Spielorten, Regeln und vieles mehr.

Bei vier Vorrundenturnieren werden in den aufgebauten SoccerCourts die Teilnehmenden für das große Finale ermittelt. Die Vorrunden finden statt am Samstag, 29. Juni, von 13 bis 20 Uhr am Aufseßplatz in der Südstadt, am Sonntag, 30. Juni, von 13 bis 20 Uhr im Cramer-Klett-Park in Wöhrd, am Samstag, 6. Juli, von 13 bis 20 Uhr bei der Villa Leon in St. Leonhard, am Sonntag, 7. Juli, von 13 bis 20 Uhr an der Konrad-Groß-Schule am Nordostbahnhof. Das Finale bestreiten die Spielerinnen und Spieler am Samstag, 13. Juli, von 10 bis 19.30 Uhr am Kornmarkt.

Für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer gibt es das brandneu designte 2019er StreetsoccerCup-Trikot. Die fairsten Teams werden in der Vorrunde extra prämiert. Der 14. Nürnberger StreetsoccerCup steht wie auch in den vergangenen Jahren wieder unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Dr. Ulrich Maly. Voraussichtlich übernimmt er am Finaltag auch die Siegerehrung bei der jüngsten Altersgruppe, der E-Jugend. Ab sofort sind auch alle Informationen in der neuen StreetsoccerCup-App im Google PlayStore erhältlich.

Der StreetsoccerCup ist eine der größten Freizeit- und Sportveranstaltungen in Nürnberg. In den vergangenen Jahren haben insgesamt weit über 2 000 Teams von der F-Jugend bis zur B-Jugend, sowie in einer eigenen Mädchen-Liga, daran teilgenommen.

Den Nürnberger StreetsoccerCup veranstalten das Jugendamt und der SportService der Stadt Nürnberg, der Kreisjugendring Nürnberg-Stadt, die Bayerische Sportjugend Nürnberg und das Fanprojekt Nürnberg. Als Unterstützer konnten die N-Ergie, der 1. FC Nürnberg, die Kickfabrik, der Bayerische Landessportverband sowie der Arbeiter-Samariter-Bund gewonnen werden. jos

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg