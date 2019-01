In einer Nürnberger Inspektion kam es laut Polizei am 24.01.2019 zu einem Notfall mit einem der Polizeihunde. Der achtjährige "Ivo" hatte bereits länger an einer Krankheit gelitten, den Polizisten war sie allerdings nicht bekannt.

Tumor geplatzt: Hund hat starke innere Blutungen

Dem Polizeihund platzte sein Milztumor. Dies führte zu starken inneren Blutungen. Daraufhin musste er in eine Tierklinik in Nürnberg gebracht werden. Die Ärzte wollten dort eine Bluttransfusion durchführen.

Die Klinik hatte jedoch nicht genügend Blutkonserven, weswegen sie die zentrale Diensthundestaffel der Polizei nach möglichen Blutspendern fragte. Da für eine Spende eine Sedierung der Hunde notwendig ist, konnten die sich im Dienst befindenden Tiere dafür nicht herhalten.

Schäferhündin "Kira" spendet Blut

Deswegen fragte die Polizei mehrere Polizeihundebesitzer in deren Freizeit, ob deren Tiere für eine Spende für den schwer kranken "Ivo" bereitstehen. Alle Besitzer waren einverstanden, am schnellsten war die 7 Jahre alte belgische Schäferhündin "Kira" vor Ort.

Der Hündin wurden unter Vollnarkose 300 Milliliter Blut entnommen. Noch im Operationssaal wurde das gesunde Blut Polizeihund "Ivo" verabreicht. Bereits einen Tag nach der Operation befand sich "Ivo" schon auf dem Weg der Besserung.

