Neuheit in Nürnberg: Party-Zug rollt am Samstag am Hauptbahnhof los

Nürnbergs Party-Locations sind üblicherweise Diskotheken und Kellerclubs. Doch haben Sie schon einmal in einem Zug gefeiert? So richtig mit Getränken, Tanzfläche und DJs? Bestimmt nicht, denn in diesem Ausmaß ist das eine Neuheit in Nürnberg, die am Samstag zum ersten Mal am Hauptbahnhof ins Rollen kommt.

Spontane Idee, einfach umgesetzt

Vor acht Monaten kam dem Inhaber des Nürnberger "Haus 33", Gökhan Inan, die Idee für eine Party-Rundfahrt durch Bayern. Eine Herausforderung, der sich der Techno-Club-Inhaber stellte. Mit seinem Team und anderen Veranstaltern hat Inan schon viele Partys organisiert. Doch eine Veranstaltung mit diesem Ausmaß in einem Zug unterzubringen, war für alle neu.

So rollt der Techno-Train durch Bayern

insgesamt 11 Waggons

zwei Waggons mit DJ, Tanzfläche und Bar

25 DJs legen auf (6 bis 7 Stunden Fahrt); Abfahrt ist um 16 Uhr von Gleis 14 am Nürnberger Hauptbahnhof

Rückkehr ist um 22.30 Uhr, danach gilt mit Techno-Train-Armband freier Eintritt in den mitwirkenden Clubs

475 Gäste passen in den Techno-Train. Das sind weniger als zuerst gedacht. Deswegen fällt auch der Eintrittspreis mit 69 Euro höher aus, als vom Veranstalter geplant.

"Das war organisatorisch schon eine harte Nummer"

Nicht nur alle Gäste müssen in den Zug passen, auch die vorgesehenen Bars müssen die ganzen sechs bis sieben Stunden durchgehend befüllt sein, sodass niemand auf dem Trockenen sitzt.

Damit nicht genug, denn das Equipment für die angekündigten DJs muss auch mit auf die Reise durch Bayern. Die rund 1,5 Tonnen technisches Material müssen im Vorfeld so eingebaut und verstaut werden, dass noch Platz zum Tanzen bleibt.

Eine Party mit Potenzial

Trotz der Komplikationen und Wendungen im Entstehungsprozess glauben die Veranstalter an den Erfolg des Techno-Trains. Das könnte auch daran liegen, dass die Party-Rundfahrt mittlerweile nahezu ausverkauft ist. Deshalb gilt der Techno-Train bereits für nächstes Jahr erneut als bestätigt.

Mit einem verbesserten Konzept und, wenn möglich, einem eigenen Zug soll der Techno-Train gästefreundlicher werden. Die Veranstalter haben sogar vor, den Techno-Train auf kurze oder lange Sicht auf ganz Deutschland auszuweiten, um noch mehr Leute mit dem Techno-Fieber anzustecken.

