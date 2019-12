Nürnberg vor 30 Minuten

Science Fiction

Neues Zukunftsmuseum in Nürnberg nimmt Gestalt an - Eröffnung für Ende 2020 geplant

Das Zukunftsmuseum in Nürnberg nimmt langsam Gestalt an. Die Zweigstelle des Deutschen Museums in München lockt nicht nur mit Zukunftsvisionen, sondern auch mit Science-Fiction.