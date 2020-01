Neues Restaurant Fujiyama eröffnet bald in Nürnberg: Das wird geboten

Restaurant Fujiyama eröffnet in Nürnberg: Gastronomin Yongqiao Wu ist in Nürnberg keine Unbekannte. Gemeinsam mit ihren Eltern hatte sie bereits ein Restaurant in der Stadt und konnte so schon Erfahrungen im Gastronomiebereich sammeln. Nun plant sie ihr erstes eigenes Restaurant am Rande der historischen Altstadt - und das auf einer Fläche von 700 Quadratmetern.

Neueröffnung in Nürnberg: Das erwartet Sie im Fujiyama

Mitte März 2020 soll das Restaurant in der Dr.-Kurt-Schumacher-Straße 1-7 eröffnen, erklärt Yonqiao Wu gegenüber inFranken.de. Auf asiatische Küche (u.a. mit Sushi) darf man sich dann freuen.