Nürnberg vor 1 Stunde

Einkaufen

Neues Einkaufscenter für Nürnberg geplant: Edeka verkündet Pläne für ehemaligen Kaufhof

Wie geht es weiter mit dem ehemaligen Kaufhof am Aufseßplatz in Nürnberg? Edeka hat nun seine Pläne preisgegeben. In einem Neubau soll ein Einkaufscenter und Wohnungen entstehen.