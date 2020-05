Ticket-Verkauf für neues Autokino am Airport Nürnberg beginnt am Donnerstag (14. Mai 2020): In der Corona-Krise eröffnet am Samstag (16. Mai 2020) ein neuer Mega-Open-Air-Kinosaal. Die Leinwand wird seit Mittwoch aufgebaut.

Update vom 13.05.2020, 18.04 Uhr: Ticket-Verkauf startet, mehr zum Programm

Tickets und Preise

22 Euro kostet der Eintritt für ein Auto. Erlaubt sind zwei Erwachsene und bis zu drei Kinder unter 18 Jahren. Laut der Werbeagentur Röschke & Röschke startet der Ticket-Verkauf für das Autokino am Donnerstagnachmittag (16. Mai 2020): Hier sind die Tickets zu kaufen.

Filme im Programm

Leider können nicht die neuesten Filme gespielt werden, dafür aber alte Klassiker aus vielen Genres und Jahrzehnten. Und auch für die kleinen Gäste ist etwas dabei: Am Wochenende und an Feiertagen soll es nachmittags Kinderfilme zu sehen geben.

Leinwandgröße und Parkplätze

Die Leinwand wird seit Mittwoch (13.05.2020) aufgebaut und ist rund 100 Quadratmeter groß. Der Ton wird über das Autoradio in die jeweiligen Fahrzeuge übertragen.

Insgesamt gibt es Platz für mehr als 200 Autos. Die Parkplätze sind nicht fest zugewiesen, es wird allerdings auf den Mindestabstand von 1,50 Meter geachtet. Generell gilt das Prinzip: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.

Schutz vor Corona

Durch die Corona-Pandemie feiern Autokinos in ganz Europa derzeit ein Revival. Auch Nürnberg dürfte mit dem geplanten Airport-Freiluftkino nun bei diesem Trend ganz vorne dabei sein. Mit Online-Ticketverkauf, kontaktloser Einfahrt mit Barcode-System und anderen Hygieneregelungen können die Corona-Vorgaben laut den Veranstaltern eingehalten werden.

Finanzstarker Sponsor: So wird das Autokino bezahlt

Mit der „Consorsbank“ haben die Veranstalter außerdem einen genauso bekannten wie finanzstarken Sponsor an der Seite. „In der aktuellen Situation wünschen sich viele Menschen, mal wieder etwas zu unternehmen – auch mir geht es so. Als Unternehmen mit Hauptsitz in Nürnberg liegt uns die Metropolregion sehr am Herzen, deshalb unterstützen wir das Projekt und freuen uns, den Filmfans ein Stück Kinofeeling zu ermöglichen“, so Rainer Hohenberger, Markenverantwortlicher der Consorsbank.

Autokino in Nürnberg vorerst bis September 2020

Auch weitere Live-Veranstaltungen sind denkbar: So könnte der einzigartige Kinosaal auch für Konzerte oder Gottesdienste genutzt werden. Vorerst soll es den „Autokino-Sommer“ bis Ende September 2020 geben. Denkbar sei aber auch eine Fortsetzung in den kommenden Jahren.

Der Nürnberger Flughafen-Chef, Michael Hupe, hat sich derweil bereits als Autokino-Fan geoutet. „Wir sind stets offen für innovative Ideen und freuen uns, dass das erste Autokino Nürnbergs hier am Airport an den Start geht“, freut sich Airport-Chef Michael Hupe.