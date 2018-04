Nürnberg vor 57 Minuten

Krimi

Neuer Franken-Tatort: die beiden Kommissare im Interview

Am Sonntag läuft der neue Franken-Tatort. Die Folgen "Ich töte niemand" spielt in Nürnberg und fordert vom Zuschauer einiges. Was sagen die beiden Hauptdarsteller? Wir sprachen exklusiv mit Dagmar Manzel und Fabian Hindrichs.