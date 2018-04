Neue Leiterin des Amts für Berufliche Schulen

Ulrike Horneber übernimmt die Leitung des Amts für Berufliche Schulen der Stadt Nürnberg. Die bisherige Schulleiterin der Berufsschule 9 ist Nachfolgerin von Amtsleiter Ulrich Ziegenthaler, der am 31. März 2018 in den Ruhestand ging.

Ulrike Horneber, Jahrgang 1964, hat bis 1984 das Gymnasium Lauf an der Pegnitz besucht und dort die allgemeine Hochschulreife erworben. Danach absolvierte sie eine Berufsausbildung als Bankkauffrau. Ihr Studium der Wirtschaftspädagogik an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg schloss sie 1991 als Diplom-Handelslehrerin ab. Es folgten das Referendariat, die zweite Staatsprüfung für das Lehramt an beruflichen Schulen und die Zusatzprüfung im Doppelpflichtwahlfach Englisch. Seit 1993 ist Ulrike Horneber Lehrkraft bei der Stadt Nürnberg an der Berufsschule 14. Von 2003 bis 2013 war sie neben ihrer Unterrichtstätigkeit auch pädagogische Mitarbeiterin beim Amt für Berufliche Schulen. Von 2006 bis 2013 war sie stellvertretende Schulleiterin und von 2013 bis 2014 Schulleiterin der Berufsschule 14. Seit 2014 leitete sie die Berufsschule 9. Ihr neues Amt tritt sie zum 9. April 2018 an. jos

