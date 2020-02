Eröffnung noch in diesem Jahr? Nürnberg bekommt neue Halle für Sport und Konzerte

Platz für bis zu 4000 Zuschauer und eine große Bereicherung für Sport, Freizeit und Kultur: Der Nürnberger Stadtrat genehmigte am Mittwochabend (5. Februar 2020) den Bau einer neuen Halle im Tillypark. Damit hat die jahrelange Diskussion über das Fehlen einer derartigen Sportstätte ein Ende. inFranken.de hat mit Hans-Jörg Oehmke, Leiter des Nürnberger Sportservices, gesprochen.

Neue Sporthalle in Nürnberg: Hauptnutzer werden Bundesligavereine

Hauptnutzer der neuen Halle sollen Ballsportarten mit 1. oder 2. Bundesligabeteiligung werden: "Wir haben auch schon Anfragen von Basketballvereinen aus kleineren Regionen in Bayern bekommen", berichtet Oehmke. Im Basketball werden auf jeden Fall die Nürnberger Falcons die Halle nutzen. Auch Handball-, Hockey- und gegebenenfalls Volleyballspiele könnten dort stattfinden. Futsal sei in Planung, wie der Stadtrat berichtet.

Nachwuchs profitiert von neuer Sportstätte

Auch die Nachwuchsmannschaften sollen von der Halle profitieren: Die Tornados Franken (Nachwuchs Basketball-Bundesliga) sowie die gerade aufstrebende Handball-Männermannschaft des HBC Nürnberg könnten die Sportstätte ebenfalls nutzen.