Neue Bewohner im Tiergarten Nürnberg: Drei junge Mähnenwölfe zur Welt gekommen

Neue Bewohner im Tiergarten Nürnberg: Am 26. November 2019 sind im Tiergarten Nürnberg drei Mähnenwölfe zur Welt gekommen. Ihre ersten Wochen verbrachten die Jungtiere vor allem im Stall. Seit einiger Zeit können Besucher die jungen Mähnenwölfe gelegentlich auch auf der Anlage bestaunen.

Vor knapp vier Jahren, im Dezember 2015, kamen die Eltern der drei Jungtiere nach Nürnberg. "Chaco", das Männchen, stammt aus einem polnischen Zoo und "Mesue", das Weibchen, auch einem tschechischen. Die drei Jungtiere sind bereits der zweite Nachwuchs von Chaco und Mesue. Welches Geschlecht die drei haben, ist bisher noch nicht bekannt.