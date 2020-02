"Nachtbar" in Nürnberg eröffnet heute: Vergünstigte Preisliste inklusive. Auch an anderen Tagen gibt es viele Specials. Obwohl sie sich in der Ottostraße befindet, grenzt sie sich eindeutig vom Rotlichtviertel ab, erklärt Besitzer Cem Aslan inFranken.de.

"Nachtbar" in Nürnberg ist gleichzeitig auch ein Café

"Es ist nicht nur eine Bar, sondern gleichzeitig auch ein Café", berichtet Aslan. Auch deswegen hat die "Nachtbar" trotz des Namens nicht nur nachts geöffnet, sondern von 7.00 bis 5.00 Uhr sieben Mal die Woche. Nebenan befindet sich eine Pension, die ebenfalls von Cem Aslan und seiner Frau geführt wird. Die Gäste sollen rund um die Uhr in die Bar kommen können, deswegen die fast durchgehenden Öffnungszeiten.

Modernes Ambiente mit Musik aus den 2000ern

Im Angebot sind verschiedene Heißgetränke, wie Kaffee oder Tee, aber auch Bier, Wein und Spirituosen. Das Ambiente ist modern, die Räume sind etwas dunkler gestaltet. Es gibt eine lange Bar, neben der sich zeitgemäße Möbelstücke tummeln. Musikalisch sind die 2000er angesagt, vermehrt wird R 'n' B gespielt. Auch daran ist ersichtlich, dass eine junge Zielgruppe angesprochen werden soll.

Bar in der Ottostraße - Besitzer grenzen sich vom Rotlichtviertel ab

Die Bar befindet sich in der Ottostraße 4 an der Ecke zum Jakobsplatz. Dadurch liegt sie fern ab vom Rotlichtviertel. Die Besitzer legen wert auf die Abgrenzung zum Milieu, das sei nicht ihre Zielgruppe. "Es ist schwierig, den Leuten klar zu machen, dass wird da nicht dazugehören. Aber wenn die Leute unsere Bar betreten, kommen sie auch wieder", freut sich Aslan.

Specials: Bar hat an jedem Wochentag andere Angebote

Die Nachtbar bietet viele Specials. So gibt es zum Beispiel eine extra Lounge mit Plätzen für circa 10 bis 12 Personen, in der Geburtstage gefeiert werden können. Geburtstagskinder bekommen im Laufe ihrer Anwesenheit Drinks aufs Haus. Zusätzliche gibt es an jedem Wochentag ein Special:

Mittwoch: "Only for Gentlemen's" ab 20 Uhr bis zum Ende: Männer zahlen nur 3,50 € für Longdrinks

Donnerstag: "Only for Lady's" ab 20 Uhr bis zum Ende: Frauen zahlen nur 3,50 € für Longdrinks

Freitag: "Shot Day": alle Shots für nur 1,50 €

Samstag: "3-2-1" von 18 Uhr bis 22 Uhr: Londrinks 3 €, Bier 2€, Shots 1 €

Sonntag bis Donnerstag: "Happy Hour" von 16 Uhr bis 20 Uhr: Alle Longdrinks nur 4 €

Eröffnung am Freitag: Vergünstigte Getränke in der Nachtbar

Die offizielle Eröffnung findet am Freitag (07. Februar) statt. Zum Einstand ist jedes Getränk vergünstigt: Von 18-22 Uhr zahlen Gäste nur den halben Preis. Weitere Informationen zur neuen Bar gibt es auf Facebook.