Nervenkitzel in Nürnberg: Hier könnt ihr 10 kleine Abenteuer erleben

In und um Nürnberg gibt es jede Menge zu entdecken und erleben. Keine Frage, die Altstadt mit ihrer mittelalterlichen Romantik und Geschichte ist sehr beeindruckend und auf jeden Fall eine Reise nach Nürnberg wert. Doch wer das schon alles kennt, oder schon sein Leben lang in Nürnberg wohnt, dem könnte etwas Abwechslung zwischendurch gut tun. Hier stellen wir 10 abenteuerliche Erlebnisse vor, wie man am besten Nervenkitzel in und um Nürnberg erleben kann.

1.VIP beim DTM und Formel-3-Wochenende in Nürnberg

Jedes Jahr im Juli verwandelt sich die Strecke um das Zeppelin Feld in Nürnberg zur DTM- und Formel 3- Rennstrecke. Tausende Besucher fiebern bei den Autorennen mit, wer als schnellster über die Ziellinie fährt. Es ist ein Highlight für jeden noch so alteingesessenen Nürnberger und kann durchaus auch eine glamouröse Veranstaltung sein, nämlich mit einer VIP-Karte. Man hat das ganze Wochenende Zugang zu allen wichtigen Orten der Rennen, ist rundum versorgt mit Getränken und Mahlzeiten und erlebt, was alles hinter so einem Mega-Event wie einem DTM- und Formel 3- Wochenende am Norisring steckt. Spannung und Aufregung sind bei diesem Erlebnis also unumstritten der Hauptgefühlszustand der Teilnehmer.

2. Tandem-Fallschirmsprung

Mehr Adrenalin, als bei 3000 - 4000 Metern Höhe aus einem Flugzeug über dem schönen Nürnberg zu springen, geht wohl kaum. Der freie Fall dauert circa 60 Sekunden, fühlt sich aber an, wie eine halbe Ewigkeit. Nachdem sich der Fallschirm öffnet, schwebt man noch eine Weile durch die Luft und kann entspannt die Aussicht genießen und vielleicht schon einmal verarbeiten, was man gerade erlebt hat.

3.Paintball spielen

Der perfekte Ausgleich zum stressigen Stadt-Alltag, draußen oder drinnen, aber mit vielen Freunden. Paintball spielen bringt für jeden den gewissen Nervenkitzel und einen Haufen Abenteuer. Das Prinzip ist ziemlich simpel, aber spaßversprechend.

In zwei Teams versucht man sich gegenseitig mit Hilfe von speziellen Gewehren mit Farbkugeln zu treffen, das Team, bei dem als erstes alle Mitspieler getroffen wurden, verliert und das andere Team gewinnt. Ein perfektes Ausflugsziel für alle ab 18 Jahren, die den Adrenalin-Kick suchen und gleichzeitig mit ihren Freunden Spaß haben wollen.

Hier geht es zum nächsten Paintball Ausflug Mega-Ferienpark (2) Zum Video "Mega-Ferienpark (2)"

4. Hubschrauber selbst fliegen

Wollten Sie schon immer einmal das Steuer eines Helikopters in die Hand nehmen und so Nürnberg von oben erkunden? Dann können Sie sich diesen Wünsch jetzt erfüllen. Nach einer Einweisung durch einen erfahrenen Piloten, der den gesamten Flug mitbegleitet, geht es hoch hinaus. Freunde oder Familie können das ganze mit Ihnen erleben. Bis zu drei Gäste sind im Hubschrauber erlaubt.

5. Escape Room

Für einen nervenaufreibenden Abend mit den Freunden eignet sich ein Escape Room besonders gut. Durch das Knacken der Rätsel und Bestehen der Aufgaben, finden die Besucher eines Escape Rooms wieder den Weg in die Freiheit. Für den Grusel- und Adrenalin-Faktor ist auf jeden Fall gesorgt und so lässt sich ein Abend in Nürnberg auch einmal ganz anders gestalten.

6. Heißluft-Ballon-Fahrt

In schwindelerregender Höhe geht es bei einer Ballon-Fahrt. Obwohl es beim Ballonfahren nicht auf die Geschwindigkeit ankommt, ist es ein aufregendes Erlebnis.

Man steigt gen Himmel und hat einen fantastischen Überblick auf die Landschaft zu seinen Füßen. Aber auch für die abgebrühten Teilnehmer, eine Fahrt mit einem Ballon ist auf jeden Fall alles außer langweilig, ohne Steuer ist man komplett abhängig, wohin der Wind den Ballon trägt, von Start und Landung mal ganz abgesehen.

7. Ferrari fahren

Der Traum aller Männer? Eine Stunde mit einem echten Ferrari über die Straßen brettern, bietet dem Fahrer, aber vermutlich dem Beifahrer noch viel mehr, einen noch nie dagewesenen Adrenalin-Kick. Das Geschoss hat 490 PS unter der Haube und beschleunigt von 0 auf 100 in 4 Sekunden. So erlebt man Nürnberg noch einmal auf eine ganz andere Weise. Bei all dem Spaß darf nicht vergessen werden, die Verkehrsregeln gelten auch für Ferrari-Fahrer.

8. Kunstflug

In einem Flugzeug fliegen um von A nach B zu gelangen, ist für die meisten eine Normalität, wenn nicht sogar der Alltag. Doch bei einem Kunstflug über Nürnberg bekommen selbst die erfahrensten Fluggäste Schweißperlen auf der Stirn. Achterbahnfahren ist ein Klacks gegen die Kräfte, die in einem Kunstflugzeug auf die Passagiere wirken. Ein buchstäblich atemberaubendes Erlebnis, für Jung und Alt.

9. Krimi-Dinner

Spannung pur ist beim Krimi-Dinner angesagt. Der Name ist im Grand Hotel Nürnberg Programm, denn zwischen den Gängen des 4-Gänge-Menüs müssen die Gäste helfen, mysteriöse Kriminal-Fälle zu lösen. Für den unterhaltsamen Teil sorgen professionelle Schauspieler, die durch den Abend führen.

Im Krimi-Dinner-Paket ist die Übernachtung im Grand Hotel mit inbegriffen, so bleiben die Gäste auch nach dem Dinner noch in ihrer eigenen Welt und können den Alltag im edlen Ambiente des Grand Hotels für diese Zeit ganz einfach vergessen.

10. Mountainbike-Kurs

Für alle Outdoor-Fans bietet ein Tag auf dem Mountainbike eine willkommene Abwechslung zum Leben in der Nürnberger Stadt. Um auf dem Rad die Berge herunter rasen und dabei nicht zu stürzen, braucht es viel Übung. Deshalb ist ein Kurs manchmal gar keine schlechte Idee, zudem man auch von Profis noch dein ein oder anderen Tipp an die Hand bekommt, wie das Mountainbiken noch mehr Spaß macht und somit auch der Adrenalin- und Abenteuer-Faktor deutlich steigt.

