Neben dem Nürnberger Christkindlesmarkt: Diese heimeligen Weihnachtsmärkte gibt es in den Stadtvierteln

Der Nürnberger Christkindlesmarkt - einer der ältesten Weihnachtsmärkte in Deutschland - ist bereits seit dem 16. Jahrhundert bekannt und erfreut sich bis heute großer Beliebtheit. Doch auch in den anderen Nürnberger Stadtvierteln gibt es im Advent den einen oder anderen besuchenswerten Markt.

Weihnachtsmarkt der Partnerstädte

Dieser Geheimtipp der Weihnachtsmärkte findet auf dem Rathausplatz statt und ist für Besucher ein wahrer Schnäppchen-Basar der Nürnberger Partnerstädte. Die Erlöse der internationalen Weihnachtseinkäufe gehen an soziale Projekte in den Partnerstädten. Vom 29.11. bis 23.12.2019 können Sie die 23 liebevoll gestalteten und mit den Namen der Partnerstädte beschrifteten Stände besuchen und sich vom internationalen Flair des Marktes verzaubern lassen.

Adresse: Rathausplatz, 90403 Nürnberg

Öffnungszeiten: 29.11. bis 23.12.2019 täglich von 10 bis 21 Uhr

Die größte Feuerzangenbowle der Welt

Die flackernden Flammen der größten Feuerzangenbowle der Welt spiegeln sich romantisch im Wasser der Pegnitz, im Hintergrund dazu laufen Bilder des Kultfilms "Die Feuerzangenbowle" - inzwischen hat sich dieser Wintermarkt zu einem Hotspot der Vorweihnachtszeit in Nürnberg entwickelt. Die aus Rum, Rotwein und Zucker bestehende Bowle können Sie auch nach den Weihnachtstagen noch genießen. Vom 29.11. bis 31.12.2019 ist der Markt mit dem 9.000-Liter-Kupfertopf voller wärmender Feuerzangenbowle geöffnet.

Adresse: An der Fleischbrücke, 90403 Nürnberg

Öffnungszeiten Eröffnungstag am 29.11. von 16 bis 23 Uhr

Sonntag bis Donnerstag von 11 bis 21 Uhr

Freitag und Samstag von 11 bis 23 Uhr

Heiligabend von 11 bis 16 Uhr

1. Weihnachtsfeiertag von 16 bis 21 Uhr

2. Weihnachtsfeiertag von 16 bis 21 Uhr

Silvester von 16 bis 3 Uhr

Berühmt durch den gleichnamigen Film mit Heinz Rühmann: Die Feuerzangenbowle Foto: Birte / Pixabay

Nürnberger Kinderweihnacht

Auch für die Jüngsten ist die Weihnachtszeit etwas ganz Besonderes und der Besuch auf einem Weihnachtsmarkt ein spannendes Erlebnis. Die Nürnberger Kinderweihnacht bietet Weihnachtszauber und kindgerechte Angebote für die ganze Familie. In der Nähe des großen Nürnberger Christkindlesmarkt finden Familien hier vom 29.11. bis 24.12.2019 Karussell und Dampflokomotive, sowie Leckereien und Stände die auch die kleinen Familienmitglieder glücklich machen. In vielen Mitmachbuden können Kinder und Erwachsene ihrer Kreativität freien Lauf lassen und den Marktbesuch zu einem Erlebnis werden lassen.

Adresse: Hans-Sachs-Platz, 90403 Nürnberg

Öffnungszeiten: Eröffnungstag am 29.11.2019 von 10 Uhr bis 21 Uhr

Montag bis Sonntag von 10 Uhr bis 21 Uhr

Heilig Abend von 10 Uhr bis 14 Uhr

Gostenhofer Adventsmarkt: Vorweihnachtszeit im Kreativ- und Künstlerviertel

Im Künstlerviertel Gostenhof, vor der Dreifaltigkeitskirche auf dem Kirchenplatz, finden Sie vom 29.11. bis 23.12.2019 einen idyllischen Wintermarkt mit Granatapfel-Glühwein und Glühbier, sowie gegrillte Leckereien. Wer seinen Adventsmarkt-Besuch ein wenig sportlich gestalten möchte, kann sich beim Eisstockschießen versuchen und abends wird der Markt zu einer Bühne für ein vielfältiges Musikprogramm.

Adresse: Adam-Klein-Straße, 90429 Nürnberg

Öffnungszeiten: vom 29.11. bis 23.12.2019 dienstags bis sonntags von 12 Uhr bis 21 Uhr

Montags ist Ruhetag

Reichelsdorfer-Mühlhofer Weihnachtsmarkt: Handgemachtes für einen guten Zweck

Der Reichelsdorfer-Mühlhofer Weihnachtsmarkt im Nürnberger Süden bietet leckere Schmankerl und handgemachte Produkte für einen guten Zweck, denn von den Einnahmen werden Bedürftige im Stadtteil unterstützt und Spielplätze für Kinder ermöglicht. Der dreitägige Wintermarkt am ersten Adventswochenende wird vom gemeinnützigen Verein Reichelsdorfer-Mühlhofer Weihnachtsmarkt e.V. veranstaltet. Neben den angebotenen Produkten und leckerer Verpflegung werden an allen drei Tagen von der lokalen Schule gebastelte Sterne für die Aktion Sternstunden verkauft.

Adresse: Hauptstraße 187, 90453 Nürnberg

Öffnungszeiten: 29.11.2019 von 16 Uhr bis 0 Uhr

30.11.2019 von 16 Uhr bis 0 Uhr

01.12.2019 von 12 Uhr bis 0 Uhr

