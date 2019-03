Nackter Mann am Nürnberger Hauptbahnhof: 60-Jähriger zieht sich vor Polizisten komplett aus

Mann zieht sich am Hauptbahnhof in Nürnberg nackt aus: Die Polizei wollte am Donnerstagmittag, 28.03.2019, gegen 11 Uhr einen 60-Jährigen am Bahnhofsplatz kontrollieren. Dabei zog sich der Mann plötzlich aus und stand dann nackt vor den Beamten und circa 50 Schaulustigen, berichtet die Polizei.

Polizei räumt Bahnhofsplatz in Nürnberg

Die Beamten forderten ihn auf, sich wieder anzuziehen. Doch der offenbar geistig verwirrte Mann blieb nackt stehen. Da immer mehr Schaulustige den Nackten sehen wollten, räumten die Bundespolizei sowie die DB-Sicherheit den Bahnhofsplatz.

Mann kommt in Psychiatrie

Indes wurde der 60-Jährige immer aggressiver. Ihm wurden Handschellen angelegt. Nur mit Mühe konnte er in das Polizeiauto gebracht und anschließend abtransportiert werden.

Der Mann wurde in die Psychiatrie gebracht. Zusätzlich erwartet ihn ein Strafverfahren, teilt die Polizei mit.