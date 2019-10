Nachbarschaftsstreit in Nürnberg eskaliert: Mann (31) geht mit Messer auf 55-Jährigen los

Am Samstagabend (26.10.) wurde ein 55-Jähriger in Nürnberg mit einem Messer verletzt, nachdem ein Nachbarschaftsstreit eskaliert war. Auslöser war ein Streit über eine Glühbirne. Das berichtet die Polizei.

Nürnberg: 55-Jähriger will Glühbirne ausschrauben - 31-Jähriger geht mit Messer auf ihn los

Der 55-Jährige hatte sich in einem Wohnhaus in der Georg-Buchner-Straße vom Licht im Obergeschoss gestört gefühlt. Als er gegen 21.45 Uhr die Glühbirne aus der Fassung schrauben wollte, geriet er mit einem Bewohner des Dachgeschosses in einen Streit. Dieser eskalierte, als der 31-Jährige zu einem Messer griff und seinem Kontrahenten damit eine Schnittwunde am Oberkörper zufügte. Dem 55-Jährigen gelang es, dem Angreifer während der Auseinandersetzung das Messer abzunehmen.