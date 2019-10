Knapp zehn Monate nach einem tödlichen Stoß am Nürnberger S-Bahnhof Frankenstadion beginnt am 14. November der Prozess gegen die zwei damals 17-jährigen Jugendlichen. Sie müssen sich wegen Körperverletzung mit Todesfolge vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth verantworten, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte.