Nürnberger Hauptbahnhof: 24-Jähriger greift auch Polizisten an

Als die Polizei einschritt, griff der 24-jährige Schläger auch sie mit Faustschlägen und Kopfstößen an. Erst mit Hilfe von Pfefferspray konnten die Bundespolizisten den aggressiven Mann überwältigen und anschließend fesseln.

Der Rettungsdienst brachte das 42-jährige Opfer in eine Nürnberger Klinik. Der Mann erlitt multiple Verletzungen am Kopf, laut Ärzten schwebt er jedoch nicht in Lebensgefahr. Gegen das Schlägerpärchen leitete die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein. Gegen den 24-jährigen wohnsitzlosen Beschuldigten ordnete der Ermittlungsrichter Untersuchungshaft an.

Eine 38-jährige Frau wurde am Sonntagnachmittag in Nürnberg von einem Mann überfallen. Er drohte ihr damit, sie umzubringen, wenn sie ihm nicht die Handtasche gibt. Mutige Passanten schritten ein und überwältigten den Räuber.