N-ERGIE erhöht Preise für Privatkunden - so einfach wechseln Sie den Stromanbieter

N-ERGIE Kunden müssen 2020 tiefer in die Tasche greifen. Die Aktiengesellschafterhöht die Strompreise um 1,30 Cent pro Kilowattstunde. Der Grundpreis bleibe aber unverändert, berichtet das Unternehmen.

Nürnberg: So setzt sich der Strompreis zusammen

Der Strompreis setzt sich aus unterschiedlichen Komponenten zusammen:

Umlagen

Abgaben

Netznutzungsentgelte

Kosten für die Beschaffung

Gesetzlich vorgegeben ist die "Umlage nach dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz". Die Stromunternehmen haben darauf keinen Einfluss. Die Umlage hat sich um 5,5 Prozent erhöht.

Gestiegene Beschaffungskosten: N-ERGIE garantiert Preise bis Ende 2020

Außerdem ausschlaggebend für die Preisanpassung sind die stark gestiegenen Beschaffungskosten auf den Großhandelsmärkten. In den für die Strombeschaffung der N-ERGIE entscheidenden Jahren stiegen die Börsenpreise um rund 30 Prozent. Auch wenn sich dieser Trend weiter fortsetzen sollte, garantiert die N-ERGIE die neuen Strompreise bis Ende 2020.

Beispiel STROM SMART: 3,79 Euro mehr im Monat

Die monatlichen Mehrkosten eines Haushalts im Tarif STROM SMART (Jahresverbrauch von 3.500 kWh), belaufen sich auf 3,79 Euro. Weitere Informationen zu den Preisänderungen finden Sie auf der Website des Stromanbieters.