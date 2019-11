Mutmaßliche Messerstecherei vor Nürnberger Diskothek: Was ist passiert?

Messerstecherei vor Nürnberger Diskothek: Nach einer Auseinandersetzung vor einem Club in Nürnberg steht die Polizei vor einem Rätsel. Einziger Anhaltspunkt ist ein 44-Jähriger, den die Beamten in der Nähe des Tatorts festnehmen konnten. Das berichtet die Polizei.

Security in Nürnberg wählt Notruf

Um kurz nach 3 Uhr wählte ein Sicherheitsmann der Diskothek in der Zufuhrstraße den Notruf. Vor dem Club sollte kurz zuvor eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen stattgefunden haben, an der auch ein Mann mit Messer beteiligt gewesen sein soll.

Eintreffende Streifen der Polizei konnten daraufhin noch in der Nähe der Diskothek einen 44-jährigen Mann festnehmen. Er hatte leichte Verletzungen und ein Messer mit Blutanhaftungen dabei.