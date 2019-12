Musik von hier: Diese Nürnberger Bands sind momentan angesagt

Futuristischer Hip Hop mit den 52ern

Die 52er sind ein Hip-Hop-Duo aus Erlangen. Schon seit über zehn Jahren arbeiten die beiden Musiker LIB und karL52 (Hans Klemme-Wolf und Sebastian Lohmaier) an dem Projekt. Sie werden bei Auftritten von Simon Weber am Schlagzeug unterstützt.

Nicht nur klassischen Hip Hop bringen die 52er auf die Bühne. In ihren Songs finden sich auch viele

Einflüsse aus Rock, Elektro und anderen Stilrichtungen - je nachdem, was sich gerade musikalisch

anbietet und gut zusammenpasst. Stilistisch gesehen klingt die Musik von DJ und Produzent karL52 und Rapper LIB deshalb oft futuristisch und experimentell, doch genau das ist das Ziel der beiden Musiker.