Fahndung nach vier FCN-Fans

Die Polizei fahndet nach vier Männern, die im Dezember 2018 einen 21-Jährigen in der Münchner U-Bahn verprügelt und beleidigt haben. Der Vorfall ereignete sich am 11. Dezember im Vorfeld des FCN-Auswärtsspiels beim FC Bayern. Auf dem Weg ins Stadion sangen die vier Club-Fans laut in der U-Bahn. Da dies den 21-Jährigen störte, bat er die Männer ruhiger zu sein. Informationen der Polizei nach, wurde er daraufhin als "Transe" beschimpft. Laut Polizei, vermutet der 21-Jährige selbst, dass diese Beleidigung aufgrund seiner mitgeführten Handtasche zu Stande kam.

Prügelattacke in Münchner U-Bahn: Zeugen retten 21-Jährigen

Die FCN-Anhänger gingen anschließend auf ihn los und schlugen auf ihn ein. Der 21-Jährige wurde dadurch verletzt. Zwei aufmerksame Zeugen zogen ihn an der Haltestelle "Universität" aus dem Zug und retteten ihn. Er wurde anschließend vom Rettungsdienst in ein Münchner Krankenhaus gebracht.

Die örtliche Polizei fahndete anschließend nach den Männern - jedoch ohne Erfolg. Deshalb wenden sich die Behörden nun an die Öffentlichkeit und hoffen auf die Mithilfe der Bevölkerung. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich unter 089 2910-0 melden. Für den Fall ist das Kommissariat 23 der Polizei München zuständig. Die Polizei hat Fotos der gesuchten Schläger veröffentlicht. Die Aufnahmen hat der 21-Jährige gemacht.

Fotos der Schläger: Wer kennt diese vier Männer?

Diese Aufnahmen zeigen die vier Gesuchten. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise. Foto: Polizei München

