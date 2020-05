Öffentliche Gebetsrufe von Moschee in Lauf an der Pegnitz: Am Dienstagabend (28.04.2020) konnte man erstmals einen islamischen Gebetsruf durch Lauf an der Pegnitz (Landkreis Nürnberger Land) hallen hören – in Bayern eine echte Besonderheit. Ausgerufen wurde er nicht - wie in islamischen Ländern üblich - vom Muezzin, sondern vom Imam der "Ditib Mevlana CAMi"-Gemeinde Lauf, Saruhan Senol.

„Wir möchten als Moscheegemeinde damit gemeinsam mit den christlichen Kirchen, die ebenfalls jeden Abend um 19 Uhr ihre Glocken läuten, ein Zeichen der Solidarität mit den Gläubigen setzen, solange die Gebetsräume wegen der Coronakrise geschlossen bleiben müssen“, heißt es vonseiten der Gemeinde. Damit wolle man die muslimische Gemeinde spirituell unterstützen – gerade jetzt in der Ramadanzeit, in der die Moscheen normalerweise voll mit Leuten sind, ein gemeinsames Fastenbrechen stattfindet und zusammen gebetet wird.

Öffentlicher Gebetsruf in Corona-Zeiten: Moschee erreichen erste Beschwerden

Die Idee des öffentlichen Muezzinrufs kam Mitgliedern der Gemeinde und wurde schnell von der Stadt genehmigt. Es habe jedoch auch schon erste Beschwerden gegeben, erklärt ein Vorstandsmitglied der Gemeinde. Warum, sei nicht nachvollziehbar.

Glücklicherweise habe es aber auch viel positive Resonanz gegeben. Schließlich solle der Gebetsruf auch nach überstandener Corona-Zeit noch zu den Freitagsgebeten stattfinden dürfen.

Drohbriefe an muslimische Gemeinde im Nürnberger Land: An eine Moschee in Röthenbach wurde Anfang März eine Morddrohung per Post verschickt - inklusive einer Patronenhülse.